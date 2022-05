Długa podróż, jasny cel. Chełmianie powalczą o awans

Tak naprawdę będzie to jeden krok, ale podzielony na trzy mniejsze kroczki. W oddalonej o przeszło 700 kilometrów od Chełma Nowej Soli do rywalizacji o dwa miejsca premiowane awansem stanie cztery najlepsze zespoły kończącego się sezonu 2. ligi. Zagrają: gospodarze (Astra Nowa Sól), Anioły Toruń, BAS Białystok i Arka Tempo Chełm.

– Wszystkie cztery drużyny, które dotarły do tego etapu, tak naprawdę prezentują poziom pierwszoligowy. Uważam, że każdy z tych zespołów spokojnie by się w niej utrzymał, a może i powalczył o play-offy. Rywalizacja będzie zatem bardzo zacięta. Myślę, że decydująca okaże się forma dnia – mówi prezes Arki Tempo Chełm, Gabriel Wlaź. – Jeśli jednak chodzi o doświadczenie zawodników, to mamy najbardziej doświadczoną ekipę. Począwszy od rozegrania, przez atak i środkowych, a skończywszy na libero, naszych barw bronią siatkarze z bogatą przeszłością pierwszoligową – dodaje.