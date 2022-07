Dni Kraśnika 2022 już za nami. Piknik militarny, animacje dla dzieci i koncerty. Zobacz fotorelację z trzeciego dnia imprezy [DUŻO ZDJĘĆ]

NOWE Czarnek: Wstydziłem się za to, co mówił Tusk. Ich program to zamach stanu, pucz i łamanie prawa

– Oglądałem wystąpienie pana Donalda Tuska i powiem szczerze, że wstydziłem się za to, co on mówił, chociaż nie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej i nie...