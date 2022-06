Do Chełma przybył Naukobus i człowiek-układanka prosto z Centrum Nauki Kopernik

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Chełmie przez dwa dni będą cieszyć się samodzielnym eksperymentowaniem. To nie tylko pozwala obudzić ciekawość. Siadając na wirującym krześle, można doświadczyć, jak w praktyce działa teoria zachowania momentu pędu. Można też sprawdzić, jak utrzymać w powietrzu piłkę plażową.

Wystawa Eksperymentuj!, która przez dwa dni będzie w szkole, udowadnia, że nauka zachwyca, budzi ciekawość, bawi i wciąga. Ta wystawa to część programu Nauka dla Ciebie, który jest wspólną inicjatywą ministra edukacji i nauki oraz Centrum Nauki Kopernik, skierowaną do mniejszych miejscowości.

Jednym z ulubionych eksponatów jest „człowiek-układanka” – dzieci próbują umieścić organy wewnętrzne we właściwych miejscach, co budzi dużo emocji. Dla uczniów przygotowany został także „Poradnik młodego naukowca”. Znajdują się w nim propozycje doświadczeń, które można samodzielnie przeprowadzić w domu. Okazuje się, że można samemu eksperymentować używając tego, co ma się pod ręką. Nawet za pomocą opakowania zwykłych landrynek można stworzyć pomoc, która zobrazuje Twierdzenie Pitagorasa.