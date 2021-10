Do Kraśnika po dwóch jezdniach. Ale tylko fragmentem budowanej jeszcze S19. Zmiany w rejonie Strzeszkowic

To pierwszy odcinek budowanej trasy S19 między Lublinem a Kraśnikiem, na którym kierowcy korzystają z dwóch nowych jezdni. W czwartek (30 września) zmieniła się organizacja ruchu między końcem obwodnicy Lublina a węzłem Strzeszkowice.

- Zmiana polega na rozdzieleniu ruchu na obydwie jezdnie drogi ekspresowej. Kierowcy mają i do dyspozycji po jednym pasie ruchu w obu kierunkach – informuje Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału GDDKiA. I precyzuje: - Chodzi o pasy skrajne. Wewnętrzne dalej są zamknięte z powodu prac prowadzonych w pasie rozdziału jezdni.

Odcinek liczy ok. 6 kilometrów. Wcześniej kierowcy korzystali tylko z jednej jezdni.

Zmiany to przedsmak tego jak będzie wyglądała podróż w kierunku Kraśnika po uruchomieniu S19. Na razie jednak kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami. - Prędkość dopuszczalna na trasie głównej została ograniczona do 70 km/h, przy zjeździe na węzeł Strzeszkowice do 40km/h, natomiast przy zjeździe z węzła Strzeszkowice do 50km/h – wylicza Minkiewicz.