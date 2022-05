Do Lublina przyjadą leszczyńskie "Byki". Mecz Motoru z Fogo Unią będzie starciem dwóch niepokonanych drużyn w PGE Ekstralidze

Doświadczony zawodnik przyznaje, że absencja Kubery działa mobilizująco na resztę drużyny. Hampel chwali też dobrą komunikację w zespole w trakcie meczów. - Jest ona bardzo ważna. Przez cały mecz podpowiadamy sobie kto, jak jedzie i które ścieżki są najlepsze. Trzeba tylko pamiętać, że każdy dysponuje innym sprzętem i czasami można się pogubić. Na razie jednak nam się udaje, wygrywamy mecze i chcemy to kontynuować – dodaje Hampel.

W przygotowaniach do meczu na szczycie lubelskiej drużynie nie pomaga pogoda. Niekorzystne prognozy pogody sprawiły, że spotkanie ma status zagrożonego. Po czwartkowym treningu tor został ubity i przykryty plandeką, która przed tygodniem dotarła do Lublina. - Mam nadzieję, że opady nie będą duże i nie będzie większego problemu z torem. Będziemy czekać na decyzję, na ile przed meczem będziemy mogli zdjąć plandekę i jakie prace wykonać na torze. To właściwe jedyne utrudnienie. Zawodnicy są profesjonalistami i do każdych zawodów podchodzą dobrze przygotowani i skoncentrowani. Zdają sobie sprawę, że przyjeżdża mocny przeciwnik – dodaje Kuciapa.