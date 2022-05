Do Lublina przyjechało 1,2 miliona uchodźców. Ilu zostało? Miasto podsumowuje trzymiesięczny okres pomocy obywatelom Ukrainy

- Stanęliśmy przed gigantycznym problemem zarządzania zupełnie nową dla Polski sytuacją kryzysową. I zrobiliśmy to dobrze. Mamy poczucie dumy, że wspólnie, razem daliśmy radę rozwiązać te problemy, mając świadomość morza nieszczęścia i dramatów, które spotkały ludzi. Ale też ten dramat uchodźców uciekających przed wojną obudził ogromną solidarność – podkreśla Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. W środę (25.05) Lublin podsumował 90 dni pomocy jaką lublinianie udzielili uchodźcom z Ukrainy.

Ratusz informuje, że do Lublina dotarło przejazdem (okres luty-kwiecień) ponad 1,2 mln obywateli Ukrainy.

- Około 138 tys. mieszkańców Ukrainy spędziło w Lublinie przynajmniej jedną noc – wylicza Katarzyna Duma, rzeczniczka prezydenta Lublina.

W szczytowym okresie w Lublinie mogło mieszkać nawet 68 tys. uchodźców. Co oznacza, że stanowili 17 proc. mieszkańców. Ile jest ich teraz? - Nie jesteśmy w stanie tego precyzyjnie podać, może to być ok. 30 tysięcy – twierdzi Żuk.