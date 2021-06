Do nich pacjenci przychodzą regularnie. Polecani protetycy w Lublinie. Sprawdź ranking lekarzy specjalistów RAG

Protetyka jest dziedziną obejmującą zakres wiedzy medycznej i technicznej. Lekarze-protetycy zajmują się wykonywaniem z syntetycznego materiału protez, służących do uzupełniania ubytków tkankowych, narządowych lub czynnościowych, m.in. w uzębieniu. Przeważnie są to wyspecjalizowani dentyści, stomatolodzy lub ortodonci. Sprawdziliśmy, jakich protetyków polecają pacjenci w Lublinie na portalu znanylekarz.pl [stan 11.06.2021]. Dowiedz się, do kogo warto się wybrać, klikając w przycisk „zobacz galerię”. Przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.