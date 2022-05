Do Onufrego dołączył Kazik. Nowy koziołek „zamieszkał” przy Bramie Krakowskiej w Lublinie. Zobacz zdjęcia

Koziołek Kazik to drugi tego typu „mieszkaniec” Lublina. Pierwszą figurką, jaka pojawiła się w mieście z inicjatywy fundacji Lubelskie Koziołki był koziołek Onufry, który od 29 stycznia br. „zamieszkuje” przy schodach do lubelskiego ratusza. Atrybutem Onufrego jest trąbka, nawiązująca do postaci miejskiego hejnalisty, śp. Onufrego Koszarnego.