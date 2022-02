Dobra wiadomość dla emerytów i rencistów. W marcu ich świadczenia wzrosną o 7 procent

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych waloryzacji podlegają świadczenia długoterminowe: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne.

Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2022 roku. W sprawie waloryzacji nie trzeba składać wniosków, odbywa się to z automatu.

Minimalna emerytura w górę

- W związku z waloryzacją wzrośnie między innymi minimalna emerytura. Otrzymują ją osoby, które zgromadziły niewiele składek emerytalnych, ale mają długi staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat). Od 1 marca minimalna emerytura będzie wynosiła 1338,44 zł brutto, czyli o prawie 88 zł więcej niż dotychczas. Tak samo wzrośnie minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna - dodaje Korba.