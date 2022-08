Dobre mecze piłkarzy z Puław i Lublina, ale tylko jeden zakończył się pozytywnie

Wisła Puławy odniosła efektowne zwycięstwo w Tarnobrzegu z Siarką, natomiast Motor Lublin po dobrym meczu przegrał w Polkowicach z Górnikiem. Po trzech kolejkach sezonu obu drugoligowców z regionu dzielą w tabeli cztery punkty.

Piłkarze z Puław w sobotę po raz pierwszym w obecnych rozgrywkach eWinner 2. ligi zagrali na boisku przeciwnika. Chociaż pierwsi stracili gola, to finalnie pokonali Siarkę Tarnobrzeg 4:2.

- Chciałbym, żeby Wisła zawsze tak grała. Grała to nie znaczy, że wygrywała, bo wiemy, że w piłce nie zawsze ten dominujący wygrywa – mówi Mariusz Pawlak, trener puławskiej drużyny. - Gra wyglądała tak, jak sobie zakładamy i nad czym pracujemy. Po kilku podaniach w środkowej strefie, rozrzucaliśmy to na boki, gdzie skrzydłowi wykonali dobrą pracę. Nie chcę nikogo wyróżniać, ponieważ wszyscy piłkarze zagrali w końcu na swoim, dobrym poziomie. To był właśnie zespół – dodaje szkoleniowiec.