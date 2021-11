Dobro narodowe z negatywnym wynikiem testu. Polskiego leku na COVID-19 nie będzie

Badania były przeprowadzane metodą podwójnej ślepej próby. Oznacza to, że ani personel medyczny, ani pacjenci nie wiedzieli, komu jest podawane placebo, a komu preparat. Preparat z osocza ozdrowieńców miał powstać dzięki połączeniu sił lekarzy z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 przy ul. Staszica w Lublinie i firmy Biomed Lublin.

– Wyniki analizy danych pierwszych 100 pacjentów, włączonych do badania, wskazują, że dodanie wytworzonej z osocza swoistej Immunoglobuliny anty-SARS-CoV2 do standardowej terapii nie ma statystycznie istotnego wpływu na określone w protokole badania punkty końcowe – czytamy w komunikacie. Dyrekcja placówki informuje również, że decyzja o ewentualnym kontynuowaniu prac nad lekiem nie należy do szpitala.