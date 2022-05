Dodatkowe łóżka zajmują cały korytarz. Powód? Pandemia koronawirusa. Rozmowa z prof. Wojciechem Załuską, rektorem Uniwersytetu Medycznego

Co zrobił covid w Klinice Nefrologii SPSK 4?

Trzeba to rozpatrzeć w dwóch aspektach: co zrobił covid sam w sobie, a co zrobiła sytuacja wynikająca z organizacji ochrony zdrowia. W tym drugim przypadku, pacjenci nie chodzili do szpitala czy lekarza, bo bali się, że są tam zakażeni. Nie chcę straszyć, ale wiemy to powszechnie, że nie wszystkie osoby mogliśmy leczyć skutecznie i w odpowiednim czasie. Mówię to jako klinicysta, któremu praktycznie trudno przejść przez oddział ze względu na nadmiar chorych i dostawki zajmujące cały korytarz.

Jakie jest średnie obłożenie oddziału?

Mamy na oddziale 23 łóżka i osiem dostawionych. Cały czas to tak wygląda.

Jacy pacjenci zgłaszają się do kliniki?

Nie chciałbym malować katastroficznego obrazu, ale te osoby nie przypominają nam „przeciętnych” pacjentów z czasów sprzed covidu – uszkodzeń jest więcej. Wynikają np. z zaburzeń układu krzepnięcia, problemów sercowo-naczyniowych, aspektów neurologicznych. Zajmuję się leczeniem chorób nerek: terapią nerkozastępczą, pacjentami po przeszczepach, którzy przez covid zostali bardzo dotknięci, także w sensie śmiertelności. Robimy wszystko, żeby opanować wszystkie te problemy. A jest jeszcze kwestia tego, co dzieje się z pacjentami już po wyjściu z naszych jednostek – z dostępem do właściwej opieki, z tym bywa trudno. Zgłosiłem to panu ministrowi zdrowia. Obecna opieka jest niewystarczająca, próbujemy uruchamiać panie pielęgniarki, opiekę rehabilitacyjną, ale liczba ponownych hospitalizacji, także z powodów podstawowych problemów, jest duża.