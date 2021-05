Dodatkowy segment przedszkolny pojawi się przy szkole przy ul. Sławinkowskiej. Ile mogą kosztować roboty?

Szkoła przy ul Sławinkowskiej została uruchomiona we wrześniu 2014 r. To jedna z najmłodszych miejskich placówek oświatowych. Ale już jest w niej ciasno. Szkołę trzeba rozbudować. Miasto dowiedziało się w piątek (15 maja) ile może to kosztować. I ma powód do zadowolenia, bo na inwestycji może zaoszczędzić.

Do przetargu na rozbudowę siedziby Zespołu Szkół nr 12 na Sławinie zgłosiło się siedem firm. Za wykonanie prac chcą od 11,9 mln zł do 15,3 mln zł. Miasto przeznaczyło na ten cel 14,8 mln zł i jak wynika z ofert tylko jedna spółka chce więcej pieniędzy za roboty. Najmniej za prace zażyczyła sobie lubelska spółka Edach (kończy obecnie prace przy przebudowie siedziby Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów przy ul. Bernardyńskiej).

Do istniejącego budynku szkoły przy ul. Sławinkowskiej zostanie dobudowany segment przedszkolny. Znajdzie się w nim miejsce dla 300 dzieci. – Dzięki temu w głównym budynku zwolnią się sale lekcyjne dla szkoły podstawowej, w której uczy się 961 uczniów – informuje Monika Głazik z biura prasowego ratusza.