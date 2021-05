Dokończą budowę chodnika przy ul. Franczaka w Lublinie. Ile trzeba będzie na to wydać z miejskiej kasy?

Chodzik powstanie po stronie południowej ul. Józefa Franczaka „Lalka” na odcinku od skrzyżowania z ul. Doświadczalną do wysokości wjazdu do Inkubatora Przedsiębiorczości. Ma mieć ok. 485 metrów długości. W poniedziałek (24 maja) miasto dowiedziało się ile będzie musiało wydać na inwestycje. Samo zarezerwowało na ten cel 180 tys. zł. O kontrakt walczą cztery firmy. Złożone przez nie oferty wahają się od 168,5 tys. zł do 232,4 tys. zł (dwie są poniżej limitu finansowego określonego przez ratusz).

- Nowy chodnik znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort pieszych, ale też usprawni w tym miejscu ruch samochodowy – przekonuje Artur Szymczyk, z-ca prezydenta Lublina.

Chodnik będzie miał dwa metry szerokości. Ma być wykonany z betonowej kostki brukowej.