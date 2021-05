Dom Marii Skłodowskiej-Curie na sprzedaż. Chce go kupić polski rząd

Dom Marii Skłodowskiej-Curie na sprzedaż. Cena zwala z nóg

Dom Marii Skłodowskiej-Curie i jej męża Piotra znajduje się w podparyskim Saint-Remy-les-Chevreuse. Posiadłość ma 120 mkw. powierzchni, ale wymaga remontu, którego koszty szacuje się na 200 tys. euro, czyli ok. 900 tys. zł. By zostać właścicielem domu polskiej noblistki, wystarczy mieć 790 tys. euro, czyli ok. 3,6 mln zł – na tyle wyceniono zbudowaną w 1890 roku nieruchomość.

Agenci nieruchomości podkreślają, że w domu zachowały się stare gobeliny i terakota epoki Curie. To w ich otoczeniu małżeństwo chemików wraz z rodziną odpoczywało od Paryża – był to dom, w którym w latach 1904-1906 spędzali weekendy, święta i wakacje. Oprócz domu Marii Skłodowskiej-Curie, nabywca zyska także ogród o powierzchni 900 mkw.

Polska chce kupić dom Marii Skłodowskiej-Curie

Premier Mateusz Morawiecki poinformował na Twitterze, że zlecił kupno domu Marii Skłodowskiej-Curie.