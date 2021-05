Dom w Lublinie? Nieruchomość w obrębie 5 km od miasta? Zobacz najtańsze oferty! [26.05.2021] KS

Dom tuż za miastem, zadbany ogródek i piękne widoki z okien. Kto nie marzy o takich warunkach do życia? Myślicie, że to tylko dla bardzo zamożnych osób? Nic podobnego! W tym artykule prezentujemy Wam oferty sprzedaży domów do 400 tys. zł w Lublinie oraz w obrębie 5 km od miasta. Kliknij w przycisk „zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.