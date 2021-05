Dominacja polskich pięściarzy na gali Suzuki Boxing Night w Lublinie. Zobacz zdjęcia

W piątkowy wieczór, po przerwie spowodowanej kontuzją, do ringu wszedł Mateusz Polski. Za rywala miał utytułowanego Vasilija Belousa, a walka zapowiadała się na ciekawy pojedynek. Nasz pięściarz przez trzy rundy miał wyraźną przewagę i wygrał na punkty.

Wyniki walka Suzuki Boxing Night VI:

do 69 kg: Bartłomiej Przybyła pokonał Dominika Kidę niejednogłośnie na punkty

do 57 kg: Jarosław Iwanow pokonał Dmitrija Verhovetshina przez RSC w 1. rundzie

do 63 kg: Damian Durkacz pokonał Egora Bejenarę jednogłośnie na punkty

do 69 kg: Mateusz Polski pokonał Vasilija Belousa niejednogłośnie na punkty

do 69 kg: Filip Wąchała pokonał Davrona Bozorova niejednogłośnie na punkty

do 75 kg: Bartosz Gołębiewski pokonał Vlada Gavriliuca niejednogłośnie na punkty

do 81 kg: Daniel Adamiec pokonał Marina Bucatarę jednogłośnie na punkty

do 91 kg: Mateusz Bereźnicki pokonał Andreia Zaplitiniego jednogłośnie na punkty

plus 91 kg: Oskar Safaryan pokonał Alexeia Zavatina niejednogłośnie na punkty