Dominik Kubera (Motor Lublin): W tej części sezonu nie ma miejsca na błędy

Rundę zasadniczą zakończyliście na drugim miejscu, więc kibice w Lublinie mają nadzieję na medal w tym roku. O medal łatwo nie będzie, bo jadą sami najlepsi. Ale jeśli w fazie play-off wszystko nam zagra i każdy pojedzie na miarę swoich możliwości, to myślę, że drużyna osiągnie dobry wynik. Natomiast play-offy są nieprzewidywalne. Dużo zależy od pogody, od tego, czy zawodnicy trafią z formą, często też od szczęścia. To są tak naprawdę dla nas dwa najważniejsze mecze. Od nich bowiem zależy o jaki kolor medalu pojedziemy. Tak myślimy o tych meczach, jako o najważniejszych w życiu.

Jesteście drużyną, która zdecydowanie lepiej radzi sobie na własnym torze, a w dwumeczu ważne będzie też spotkanie wyjazdowe. Nasz domowy tor bardzo nam sprzyja i czujemy się na nim fantastycznie. Widać, to po meczach w Lublinie. Na wyjazdach zawsze nam czegoś brakuje. Ale na pewno z roku na rok będziemy mądrzejsi na co zwrócić bardziej uwagę. Wtedy będzie jeszcze lepiej, a na razie ten sezon się nie skończył i robimy wszystko, żeby zdobyć medal.

Jako czterokrotny mistrz Polski z Unią Leszno masz już olbrzymie doświadczenie z walki o zwycięstwo w lidze. W tej części sezonu odczuwa się większą motywację, ale tez i większą presję?

Zdecydowanie. To jest ta część sezonu, gdy nie ma zmiłuj. Nie ma miejsca na wymówki, ani czasu na błędy. Jeżeli popełniasz błąd, to przegrywasz. Ale pamiętam też, jak w 2017 roku, jeżdżąc w Lesznie, rzutem na taśmę udało nam się awansować do play-offów, a później zdobyliśmy mistrza Polski. Tak, że nawet jadąc z czwartego miejsca wszystko jest możliwe.