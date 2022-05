Donald Tusk na Lubelszczyźnie. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej rozmawia z mieszkańcami o rosnącej inflacji

4 i 5 maja przewodniczący Platformy Obywatelskiej porozmawia z mieszkańcami, przedsiębiorcami oraz pracownikami medycznymi o wzroście inflacji, cen artykułów spożywczych oraz paliwa.

- Jeśli uświadomimy sobie, że pieczywo podrożało o 18%, mięso drobiowe 32%, wołowina 24%, cukier 25% czy tłuszcze i oleje 25% to daje wyobrażenie, że na co dzień polska rodzina odczuwa tę drożyznę o wiele dotkliwiej, niż wskazywałyby na to statystyki - podkreślał Donald Tusk podczas wizyty w Międzyrzecu Podlaskim.