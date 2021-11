Doron Lamb i Mateusz Dziemba poprowadzili Polski Cukier Pszczółkę Start Lublin do wygranej w Radomiu z HydroTruckiem

Lubelska drużyna zameldowała się w Radomiu bez Quentona DeCoseya, który został odsunięty od zespołu. Jego brak nie był jednak dużym osłabieniem dla czerwono-czarnych, ponieważ Amerykanin bardzo słabo spisywał się od początku sezonu i niewiele wnosił do gry Startu.

Gracze z Lublinie świetnie weszli w to spotkanie. W ataku właściwie się nie mylili i po niespełna dwóch minutach i trójce Tweety’ego Cartera, prowadzili 7:1. Kolejnym, który celnie przymierzył zza linii 6,75 m był Doron Lamb, a gdy łatwe punkty spod kosza zdobył Jimmy Taylor, goście wygrywali 12:7. W tym okresie Start trafił cztery z pięciu rzutów z gry, w tym dwa z trzech za trzy punkty.

Rzut z dystansu w pierwszej kwarcie był groźną bronią czerwono-czarnych. Lublinianie w pierwszych 10 minutach wykorzystali cztery takie próby, a pomylili się tylko raz. O ile jednak do 7. minuty goście trafiali prawie z każdej pozycji, to pod koniec kwarty skuteczność bardzo się pogorszyła i przewaga zmalała tylko do dwóch punktów (25:23 po 10 minutach).