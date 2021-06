Dostaną swoje „M” od miasta w nowym bloku przy Składowej. Kto na liście szczęśliwców, a ile rodzin jeszcze czeka w kolejce?

- To mieszkania wykonane „pod klucz”, gotowe do natychmiastowego zamieszkania. Oczywiście po wstawieniu mebli przez najemcę – mówi Dariusz Kocuń, prezes TBS „Nowy Dom”. Przy ul. Składowej komunalna spółka zakończyła budowę dwóch bloków. Łącznie powstały 84 mieszkania: 62 dwupokojowe o powierzchni ok. 44 m kw. i 22 jednopokojowe – ok. 35 m kw.).

- Trwają czynności odbiorowe. Bloki zostaną zasiedlone niezwłocznie po uzyskania pozwolenia na użytkowanie – zapowiada Kocuń.

Budowa ruszyła w kwietniu 2020 r. Koszt robót to 17,1 mln zł.

Jeden z bloków zasiedla TBS. Drugi - miasto. – Jesteśmy w trakcie sporządzania listy lokatorów. W pierwszej kolejności do nowych mieszkań trafią osoby w ramach zamiany mieszkań oraz te, które znajdują się w wykazie do otrzymania lokalu komunalnego. Ponadto będą to osoby z wykwaterowań ul. Dzierżawnej – wylicza Ewa Lipińska, dyrektor Wydziału Spraw Mieszkaniowych UM Lublin. I dodaje: - Klucze chcemy wręczyć im w lipcu.