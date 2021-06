Dr Agnieszka Krzyżewska, ekspertka z UMCS: Przed nami groźne fale upałów i tropikalne noce

- W Polsce, zgodnie z definicją, falę upałów mamy wtedy, gdy maksymalna dobowa temperatura powietrza przekracza 30°C przez co najmniej trzy kolejne dni. W innych krajach w Europie granica ta zmienia się od 25 do 40°C – podaje dr Agnieszka Krzyżewska z Katedry Hydrologii i Klimatologii na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS i tłumaczy, że w Lublinie w ostatnią niedzielę maksymalna dobowa temperatura powietrza wyniosła 30,2 °C, więc formalnie dopiero wtedy rozpoczęło się to zjawisko.

Jak zapowiadają synoptycy, w najbliższych dniach będzie jeszcze cieplej, czekają nas koszmarne upały w ciągu dnia i gorące noce oraz burze. To bardzo duże zagrożenie dla zdrowia, nie bez powodu fale upałów nazywane są „cichym zabójcą”.