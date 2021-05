Dramat w gnieździe lubelskich sokołów. Jeden podlot nie żyje i tylko dwa udało się zaobrączkować. Zobacz zdjęcia

Podobna sytuacja była dwa lata temu. Wtedy też dwa młode padły wskutek zatrucia. W gnieździe zostały dwa podlotki - obaj to samce, które zostały w piątek zaobrączkowane. Jeszcze nie zdecydowano, jakie imiona będą nosić.

- Nie wiemy czemu jeden z osobników padł. Ciało zostało przekazane do Instytutu Weterynarii w Puławach, który będzie badał tę sprawę. Prawdopodobnie było to zatrucie - mówił Sylwester Aftyka z Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego.

W tym roku w gnieździe na kominie elektrowni na początku marca pojawiło się pięć jajek. Wrotka składała je kolejno od 8 do 17 marca. Dwa wykluły się 16 kwietnia, a reszta kolejno 18 i 20 kwietnia. Nie wszystkie ptaki przeżyły. Ptasia para straciła już dwóch potomków.

Historia lubelskich sokołów na Wrotkowie sięga 2015 roku, kiedy to na kominie PGE EC Lublin jeden z pracowników zauważył ptaka. Była to pochodząca z Włocławka samica. Niebawem dołączył do niej samiec z Płocka. Później nazwano je Wrotka i Łupek. Po szybkich konsultacjach z Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym już 1 marca 2016 r. na kominie zostało zamontowane gniazdo dla sokołów.