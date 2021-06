Dramat zawodniczki KU AZS UMCS Lublin. Sofia Ennaoui nie pojedzie na igrzyska olimpijskie

Sofia Ennaoui specjalizuje się w biegu na 1500 m. W 2018 roku została wicemistrzynią Europy. Od 2019 roku reprezentuje KU AZS UMCS Lublin.

Lekkoatletka poinformowała o problemach zdrowotnych, które trwają od połowy maja. - Będąc w życiowej formie, dzień po wykonaniu wartościowych dwóch treningów obudziłam się z bólem, który uniemożliwiał mi normalne poruszanie się, nie mówiąc o możności wykonania dwóch jednostek treningowych, które zwykłam robić prawie każdego dnia przez ostatnie wiele miesięcy. Gdyby ktoś powiedział mi przed tym zdarzeniem, że na miesiąc do rozpoczęcia igrzysk olimpijskich w Tokio, i dokładnie w dniu obchodów „Dnia Olimpijskiego” będę musiała ogłosić swoją absencję na najważniejsze imprezie pięciolecia, to pomyślałabym, że to jakiś mało trafny żart – napisała Sofa Ennoui w swoim oświadczeniu.

Zawodniczka podkreśliła, jak bardzo wyczerpujące fizycznie i psychicznie były ostatnie tygodnie, które poświęciła na powrót do zdrowia i treningów. - Finalnie okazało się, że starania moje i wielu ludzi nie wystarczyły. Podjęcie tej decyzji nie było dla mnie łatwe, tym bardziej, że start na igrzyskach olimpijskich jest marzeniem każdego sportowca – dodała.