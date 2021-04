Drapacze chmur w centrum? Zobacz koniecznie, jak miało wyglądać nowe śródmieście w Lublinie

Lubelska Akademia Futbolu na razie w polu. Zobacz zdjęcia

Do końca września mają być gotowe cztery boiska do piłki nożnej przy ul. Przeskok nad Bystrzycą. To części Lubelskiej Akademii Futbolu, którą wybuduje w tym miejscu miliarder Zbigniew Jakubas. Prace przy boiskach już trwają. Drugi etap – kolejne boiska i siedziba akademii – czekają na zmianę planu zagospodarowania. Miasto zakładało, że głosowanie radnych odbędzie się nawet w kwietniu, ale już wiadomo, że nie nastąpi to wcześniej niż w czerwcu.