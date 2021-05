Drogowcy rozpoczynają kolejną fazę przebudowy skrzyżowania Racławickich, Poniatowskiego, Sowińskiego. Jakie utrudnienia czekają kierowców?

Rozpoczyna się druga faza przebudowy skrzyżowania Racławickich, Poniatowskiego i Sowińskiego. Dla kierowców oznacza to zmiany w ruchu. Wejdą w życie od najbliższej środy (12 maja).

Zmieni się organizacja ruchu na Al. Racławickich. Zamknięta zostanie połowa jezdni po stronie kościoła garnizonowego. Chodzi o odcinek od skrzyżowania z ul. Sowińskiego w kierunku ul. Długosza.

– Ruch pojazdów odbywać się będzie dwukierunkowo nowo wybudowaną nawierzchnią po stronie Ogrodu Saskiego – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego ratusza. I dodaje, że to nie koniec utrudnień jakie napotkają kierowcy: – Nadal zamknięta pozostaje ul. Poniatowskiego, a na wlocie z ul. Sowińskiego w Al. Racławickie obowiązuje nakaz jazdy w prawo, o czym informują znaki.

Wprowadzane zmiany będą obowiązywały przez okres ok. miesiąca. – W tym czasie drogowcy wykonają przykanaliki do kanalizacji deszczowej, rury osłonowe do sygnalizacji świetlnej oraz podbudowę nawierzchni jezdni – wylicza Góźdź.