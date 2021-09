Druga porażka koszykarzy Pszczółki Startu Lublin. W Słupsku przegrali z beniaminkiem (ZDJĘCIA)

Podopieczni trenera Davida Dedka popełnili aż 21 strat (przy 9 gospodarzy) i wyrównali tegoroczny najgorszy wynik w lidze. Aż siedem z nich było dziełem Jimmy'ego Taylora. Amerykański center miał tyle samo punktów, co strat. Do tego dołożył 10 zbiórek. Ale zespół Czarnych zebrał aż 15 piłek pod tablicą Startu, co jest trzecim najlepszym wynikiem w lidze w tym sezonie.

- Zespół ze Słupska pokazał więcej mądrości w niektórych fragmentach meczu. My mieliśmy 21 strat i pozwoliliśmy przeciwnikowi zebrać 15 piłek pod naszym koszem. W ten sposób oddaliśmy 36 piłek. W taki sposób nie da się wygrać meczu – tłumaczył trener Startu, David Dedek.

Początek spotkania układał się na korzyść lubelskiej drużyny. Pierwszą kwartę goście wygrali 18:14, a w drugiej, po akcjach Quentona DeCoseya, Bartłomieja Pelczara, Mateusza Dziemby oraz Romana Szymańskiego, prowadzili różnicą nawet 13 punktów (29:16 w 14. minucie).