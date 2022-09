Drugie miejsce siatkarzy LUK Lublin w Turnieju Partnerstwa Regionalnego. Zobacz zdjęcia

Turniej Partnerstwa Regionalnego Czarni 2022 zainaugurowany został w tym roku w hali Radomskiego Centrum Sportu. W pierwszej parze półfinałowej zmierzyły się drużyny LUK Lublin oraz Ślepska Malow Suwałki. Podopieczni trenera Dariusza Daszkiewicza zaprezentowali się z bardzo dobrej strony, pokonując zespół z Suwałk 3:1. Z kolei w drugim meczu gospodarze - Cerrad Enea Czarni, przegrali z PSG Stalą Nysa 1:3.

Drugi dzień imprezy odbył się natomiast w hali sportowej w Kozienicach. Finałowa potyczka była niezwykle wyrównana i do wyłoniania zwycięzcy potrzebny był tie-break. Siatkarze PSG Stali prowadzili już w setach 2:0 z lublinianami. LUK jednak nie złożył broni i doprowadził do piątego seta. W nim lepsza okazała się ekipa Daniela Plińskiego, która sięgnęła po końcowy triumf w całych zawodach.

Tie-break znacznie lepiej rozpoczęli nyszanie (5:2), którzy potem mieli nawet pięć punktów przewagi. Lublinianie zerwali się jeszcze do walki, zmniejszając straty do dwóch punktów (10:12). To było jednak wszystko, na co było ich stać w tym secie. Trzy ostatnie punkty meczu były bowiem dziełem żółto-niebieskich.