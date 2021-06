Drugie podejście do meczu Motoru Lublin ze Stalą Gorzów. Sprawdź składy na hit PGE Ekstraligi

Pracodawcy są gotowi płacić Ukraińcom więcej niż Polakom na tych samych stanowiskach. Na jakie stawki mogą liczyć?

Pracowników z Ukrainy znajdziemy w więcej niż co czwartej firmie w Polsce. Co trzeci przedsiębiorca deklarował, że chętnie zapłaci więcej pracownikowi z Ukrainy niż Polakowi, byle go przyciągnąć. - Pracownicy z Ukrainy już od dłuższego czasu zarabiają w Polsce takie same stawki jak te oferowane Polakom na analogicznych stanowiskach- mówi nam ekspert.