Drugoligowa Wisła chce pójść za ciosem i wygrać drugi mecz z rzędu. Puławianie w sobotę zmierzą się w Elblągu z Olimpią

– Rzeczywiście, graliśmy w ostatnich meczach poniżej oczekiwań i pewnie swoich możliwości. Byliśmy zdeterminowani, żeby zmienić obraz drużyny w meczu z Garbarnią i myślę, że w wielu fragmentach meczu nam się to udało – mówi Krystian Puton, pomocnik Wisły. – Oczywiście nie ustrzegliśmy się błędów, co poskutkowało stratą bramek. Zmarnowaliśmy też kilka okazji do zdobycia większej ilości bramek, ale najważniejsze jest wygrana i dopisanie trzech punktów do ligowej tabeli – dodaje kapitan "Dumy Powiśla".

Za nami osiem kolejek, więc jesteśmy prawie na półmetku jesieni w eWinner 2. lidze. Puławianie zajmują piątą lokatę (13 punktów) dającą prawo gry w barażach o Fortuna 1. ligę. – Tabela jest "płaska" i jak pokazują rozegrane już mecze, poza Kotwicą Kołobrzeg nikt seryjnie nie wygrywa i teoretycznie każdy może wygrać z każdym – ocenia sytuację Puton. – Jeśli znajdziemy się po 34 kolejce, co najmniej na miejscu barażowym o Fortuna 1. ligę to znaczy, że zasłużyliśmy na to, żeby aspirować do gry w wyższej lidze. Tego życzę sobie i drużynie, ale o celach jest łatwo mówić, zdajemy sobie z tego sprawę jak dużo trzeba włożyć pasji i wysiłku do każdego kolejnego meczu, żeby dopisywać punkty do swojego dorobku. Dlatego na tym się skupiamy – uzupełnia.