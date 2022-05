Drugoligowa Wisła Puławy ma problemy ze skutecznością. Biało-niebiescy przegrali na wyjeździe ze Śląskiem II Wrocław 0:3 Marcin Puka

Drugoligowa runda wiosenna nie jest udana, jeśli chodzi o wyniki, dla Wisły Puławy. Biało-niebiescy nie grają źle, ale punktują rzadko, albo wcale. W meczu 31. kolejki, podopieczni Mariusza Pawlaka przegrali we Wrocławiu ze Śląskiem II 0:3, chociaż to oni mieli na początku spotkania kilka niezłych okazji do strzelenia goli.