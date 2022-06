Drugoligowa Wisła rozpoczęła sparingowe granie. Puławianie pokonali u siebie występującą szczebel wyżej Resovię 2:1

– Jeśli chodzi o bramkarza to jest on z Ukrainy i będziemy mu się jeszcze przyglądać. Jeśli chodzi o Majewskiego i Klichowicza to trenują z nami od kilku dni i wszystko jest na dobrej drodze, żeby podpisali z nami kontrakty – wyjawia Piotr Owczarzak, prezes Wisły. – Trwają także rozmowy z naszymi piłkarzami, tworzącymi trzon zespołu w poprzednich rozgrywkach. Myślę, że w przyszłym tygodniu będziemy stopniowo informować o szczegółach. Chodzi mi także o umowy z nowymi piłkarzami.

26-letni Majewski jest obrońcą, a ostatnio reprezentował barwy drugoligowej Pogoni Siedlce. Wcześniej grał między innymi w Motorze Lublin, czy KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski. Natomiast Klichowicz to 30-letni napastnik, który w poprzednim sezonie z Chojniczanką Chojnice awansował do Fortuna I ligi. Ponadto grał m.in. w Sandecji Nowy Sącz, Olimpii Grudziądz, czy Bytovii Bytów.

Czy oznacza to, że "Duma Powiśla" przedłużyła umowę z głównym sponsorem kilkusekcyjnego klubu, czyli grupą Azoty. – Jeszcze nie, ale jesteśmy blisko porozumienia. Jeśli chodzi o sam mecz to byliśmy zespołem zdecydowanie lepszym i odnieśliśmy zasłużone zwycięstwo. W następnym tygodniu kadrę zbliżoną do tej, którą chcielibyśmy mieć, czekają badania wydolnościowe – kończy Owczarzak.

– Jeszcze nie podpisałem nowej umowy, ale myślę, że to kwestia kilku dni. Rozmowy cały czas trwają – mówi Krystian Puton, autor pierwszej bramki przed nowym sezonem dla Wisły. – To zawsze jest jakaś satysfakcja, i nie ważne, czy to sparing, czy mecz o punkty. W starciu z Resovią górowaliśmy i gdybyśmy trochę inaczej rozwiązali nasze akcje, zwycięstwo byłoby wyższe.

W najbliższy piątek biało-niebiescy w kolejnym sparingu zmierzą się również u siebie ze spadkowiczem z eWinner II ligi, Pogonią Grodzisk Mazowiecki.