Drugoligowy Motor Lublin uratował punkt w ostatniej akcji meczu z Wigrami Suwałki! Zobacz zdjęcia z Areny

Przed sobotnią konfrontacją bukmacherzy stawiali na gospodarzy. Przemawiała za nimi dobra postawa na Arenie Lublin (trzy zwycięstwa, remis i porażka), a także fakt, że ekipa z Suwałk w tym sezonie na wyjeździe zdobyła tylko punkt. Jednak i goście mieli swoje argumenty. Do Motoru w tabeli tracili tylko trzy punkty, a w zeszłym sezonie dwukrotnie pokonali ich po 1:0.

Saganowski postanowił zmienić taktykę. W ataku oprócz najlepszego strzelca rozgrywek Michała Fidziukiewicza, który ostatnio jednak nie zdobywa goli, na murawie pojawił się inny napastnik, Maciej Firlej.

Początek potyczki był spokojny, ale z czasem lepsze wrażenie sprawiali przyjezdni, którzy w 7. minucie oddali pierwszy celny strzał. Na szczęście na posterunku był Sebastian Madejski. W 11. minucie znów Madejski uratował swój zespół przed stratą gola. Niestety, w 19. minucie nie miał on nic do powiedzenia, kiedy to pokonał go Kacper Michalski.