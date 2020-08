Drużyny UMCS Lublin wywalczyły dwa medale akademickich mistrzostw Polski w koszykówce 3x3

– Cieszymy się z trzeciego miejsca i z tego, że mogłyśmy zagrać na mistrzostwach. W meczu o wejście do finału przegrałyśmy tylko dwoma punktami. Dlatego myślę, że niedosyt to dobre określenie naszego odczucia po tym spotkaniu. Z każdym zespołem grało się inaczej: były drużyny ze znanymi nazwiskami, ale też dziewczyny, które po prostu bawią się koszykówką w wolnym czasie. Atmosfera turnieju była świetna. Spotkanie, które najbardziej zapadnie w pamięci to z pewnością mecz z Politechniką Gdańską, w którym niestety dziewczyny okazały się trochę lepsze – podkreśla Wiktoria Duchnowska, reprezentująca na co dzień barwy Pszczółki Polski-Cukier AZS UMCS Lublin.