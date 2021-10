Duch Suworowa na ukraińskiej Besarabii. Felieton kresowy

Dziś w ponad 15 tysięcznym miasteczku Bułgarzy stanowią prawie 48 procent mieszkańców, przy czym Ukraińców jest niespełna 13 procent, a mieszkają tutaj równeiż Rosjanie, Gagauzi, Mołdawianie (ich spotkaliśmy w Frumuszyce Nowej), a nawet Albańczycy.Nasz gospodarz Serhij (oczywiście etniczny Bułgar), właściciel winnicy, piekarni, wędliniarni i tawerny mówi, że to są „małe Bałkany”, miejsce, w którym zmieszał się i przetrwały tradycje narodów bałkańskich, które uciekając przed wojnami na przestrzeni dwóch stuleci dotarły w to miejsce. Udowadnia to kilkugodzinną degustacją wędlin, wina, przypraw, chleba i kwasu z fantastyczną, bałkańską narracją kulinarno-historyczną. W te okolice Polacy docierają od dawna, stąd też podobno już od lat trafia do Polski wino. Do Bołgradu wcale nie koniecznie trzeba się wybierać latem, a wręcz najlepiej odwiedzić miasto w podczas „BOLGRAD WINE FEST” - w tym roku impreza odbywa się 13-14 listopada, także nasi Czytelnicy mają jeszcze czas.