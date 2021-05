Duet chełmian powalczy w Macedonii Północnej w młodzieżowych mistrzostwach Europy. Zobacz zdjęcia

Łysak, aktualna wicemistrzyni Europy seniorek z Warszawy w wadze do 57 kg, tym razem będzie rywalizować w wyższej kategorii do 62 kg. Z kolei Szymonowicz będzie walczyć w stylu klasycznym, w wadze do 87 kg. Jako pierwsza ruszy do boju Łysak, która rozpocznie zmagania na macedońskich matach 20 maja. Z kolei jej kolega klubowy, przystąpi do rywalizacji dzień później.

Europejski czempionat będzie gościć 425 zawodniczek i zawodników, reprezentujących 36 krajów. W imprezie wystąpi 19-osobowa ekipa biało-czerwonych. Mistrzostwa w Skopje rozpoczną przedstawiciele stylu wolnego.

Najliczniejszą grupę w polskiej ekipie stanowią zapaśniczki, których w Macedonii Północnej zaprezentuje się aż dziesięć. Osiem z nich może się pochwalić medalami wywalczonymi na mistrzostwach świata, czy też mistrzostwach Europy. Liderką teamu biało-czerwonych jest świeżo upieczona wicemistrzyni seniorskiego czempionatu Starego Kontynentu - Anhelina Łysak, która ma w swoim dorobku aż 11 medali, zdobytych na światowych i europejskich imprezach mistrzowskich, w różnych kategoriach wiekowych.

Na ostatnich ME, które odbyły się w hiszpańskiej Pontevedrze polskie juniorki zdobyły cztery medale: Wiktoria Chołuj, Patrycja Gil, Ewelina Ciunek i Kamila Kulwicka. Wszystkie z nich zobaczymy na macedońskich matach. Ponadto w Skopje będzie walczyć Magdalena Głodek, która na ostatnich MŚ juniorów zdobyła brązowy medal.