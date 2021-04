Duet chełmskich zapaśniczek rozpoczął zmagania w seniorskich mistrzostwach Europy. Zobacz zdjecia

30-letnia Krawczyk, olimpijka z Rio de Janeiro w pierwszym turniejowym pojedynku zmierzyła się z Litwinką Kamilą Sernauskaite, która w zapaśniczej metryce nie miała jeszcze odnotowanych jakichś spektakularnych sukcesów. Chełmianka pewnie wygrała 12-1. W ćwierćfinale na Kasię czekała już Mołdawianka Julia Leorda, z którą raz się już spotkała w wygranym starciu, podczas czempionatu Starego Kontynentu w Kaspijsku. Krawczyk z Rosji przywiozła wówczas brąz. Niestety, ale tym razem dość niespodziewanie lepsza okazała się zapaśniczka z Mołdawii, wygrywając 7-1.

- Kasia nie była sobą w ćwierćfinałowym pojedynku z Mołdawianką. Brakowało przede wszystkim szybkości i dynamiki z czego słynie. Nie wiem co się stało, być może nie wytrzymała także presji. Teraz trzeba czekać na to, aby zawodniczka z Mołdawii awansowała do półfinału, wówczas Kasia wystąpi jeszcze w repasażach i będzie miała szanse na brązowy medal - mówi Mieczysław Czwalinski, prezes Lubelskiego Związku Zapaśniczego oraz wiceprezes Cementu-Gryfa Chełm i PZZ ds. zapasów.