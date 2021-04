Dwa mecze w trzy dni. Żużlowcy Motoru Lublin przygotowują się na weekend

W poniedziałek prezes Jakub Kępa podpisał już oficjalnie kontrakt z Dominikiem Kuberą. 22-letni wychowanek drużyny z Leszna zastąpi w składzie Marka Kariona. - Obserwując go na treningach i na Słowenii, widziałem, że naprawdę dobrze wygląda. Oczywiście wszystko zweryfikuje sam mecz, ale widzę, że jak na swój wiek, to jeździ naprawdę bardzo dojrzale. Mam nadzieję, że tę jazdę przeniesie na wyniki w meczu i będzie mocnym punktem zespołu. Drużyna potrzebuje jeszcze jednego silnego ogniwa – twierdzi Maciej Kuciapa.

W miniony weekend, ze względu na kilkudniowe opady deszczu, Speedway Ekstraliga przełożyła wszystkie spotkania trzeciej serii. Na szczęście w poniedziałek w Lublinie zaświeciło słońce, więc klub pod okiem trenera Macieja Kuciapy rozpoczął od razu prace na stadionie, aby przygotować nawierzchnię do treningów. Dzisiaj żużlowcy Motoru powinni wyjechać na tor.

Mark Karion dostał szansę debiutu w polskiej lidze w meczu w Gorzowie, ale pierwszy start młodego żużlowca okazał się wyjątkowo krótki. Rosjanin po starcie nie opanował motocykla i wjechał w bandę. Swoje niepowodzenie tłumaczył później stresem. – Musi to wszystko poznać, zobaczyć od środka i z czasem dorośnie do tego – mówił o jego debiucie w PGE Ekstralidze Maciej Kuciapa w magazynie w WP SportoweFakty.

Po sfinalizowaniu kontraktu z Kuberą Rosjanin nie może liczyć na kolejne okazje startów. Trener Motoru zdradził, że Karion zostanie zapewne wypożyczony do drużyny z niższej ligi. – Chcemy zadbać o niego, pomóc mu w rozwoju i znaleźć dla niego klub – dodał Kuciapa.

Wciąż wiele do poprawy

W pierwszym tegorocznym meczu lubelscy żużlowcy przegrali w Gorzowie 38:52. Dwucyfrowy wynik zrobił tylko Mikkel Michelsen, ale do zdobycia 10 punktów potrzebował sześciu startów. - Mam nadzieję, że wszyscy zdają sobie sprawę, że drzemią w nich jeszcze rezerwy. To początek sezonu, wcześniej nie mogliśmy pojechać meczów sparingowych, więc tak naprawdę to były pierwsze zawody. Każdy z zawodników na pewno wie, że może być jeszcze lepiej i z każdego można wykrzesać jeszcze więcej – uważa trener Motoru.