Dwie osoby zginęły, trzy trafiły do szpitala. 21-letni sprawca tragicznego wypadku koło Stoczka Łukowskiego usłyszał już zarzuty PW

21-letni sprawca tragicznego zdarzenia, do jakiego doszło niedaleko Stoczka Łukowskiego najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie tymczasowym. Za spowodowanie po pijanemu wypadku, w którym zginęły dwie młode osoby, a kolejne dwie trafiły do szpitala, grozi mu do 12 lat więzienia.