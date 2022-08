"Dwie piękne bramki" - komentarze po meczu Górnika Łęczna z Resovią

Goście z Rzeszowa wyszli na prowadzenie w 45. minucie po efektownym strzale z dystansu Bruno Garcia. Górnik wyrównał chwilę po przerwie, gdy zza pola karnego celnie przymierzył Łukasz Szramowski. - Dwie piękne bramki. Ale z przebiegu meczu uważam, że to my mieliśmy więcej sytuacji, żeby zdobyć trzy punkty – mówi trener Resovii.

- Pod koniec spotkania poprzeczka Bruno, a wcześniej okazja Chuchro. Do tego sytuacje podbramkowe Mroza i Morysa. Musimy to zamieniać na bramki i tej konsekwencji nam jeszcze brakuje – dodaje Tomasz Grzegorczyk.

Dla zespołu z Łęcznej to drugi remis w tym sezonie. - Myślę, że sprawiedliwy. Natomiast chcieliśmy grać o trzy punkty. Sytuacje były z obu stron. W pierwszej połowie zabrakło nam agresji i zdecydowania w walce o drugą piłkę. Tych cech brakowało. Do tego głupie straty. Nad tym musimy pracować i to poprawiać w naszej grze – podsumowuje Marcin Prasoł.