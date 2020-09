Dworzec metropolitalny w Lublinie. Sześć firm walczy o lukratywny kontrakt wart prawie ćwierć miliarda złotych

Przetarg obejmuje trzy elementy. Najważniejszy to budowa samego kompleksu dworcowego. Kolejne dwa dotyczą dróg. Pierwsze z nich to przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od pl. Dworcowego do pl. Bychawskiego. Ma tam zostać radykalnie ograniczony ruch samochodów. Kolejne zadanie obejmuje prace przy kilku ulicach: Krochmalnej, Stadionowej, Młyńskiej, Dworcowej, Pocztowej, przeniesienie Gazowej, przebudowę ul. Kunickiego, przebudowę pl. Bychawskiego.

Przez najbliższe tygodnie urzędnicy będą sprawdzać poprawność złożonych oferty. Jeśli przetarg zostanie rozstrzygnięty – będzie to wymagało zwiększenia puli pieniędzy przez ratusz - to postępowanie zostanie poddane tzw. kontroli uprzedniej (rutynowe postępowanie przy projektach dofinansowywanych z UE). – Pierwsze prace mogłyby ruszyć – myślę o porządkowaniu, przygotowaniu terenu – jeszcze w tym roku – dodaje Szymczyk.

Budynek ma mieć 12 metrów wysokości (o 3 m. mniej niż dworzec PKP). Będzie miał dwie kondygnacje. To co ma go wyróżniać, to m.in. „zielony dach”. Dworzec będzie się składał z 43 peronów komunikacji zamiejskiej oraz jednego podwójnego peronu przyjazdowego. Autobusy miejskie będą podjeżdżały do niego od strony Gazowej i wyjeżdżały w ul. Młyńską. Pod dworcem zlokalizowany będzie parking podziemny z 220-232 miejscami dla samochodów i 8 postojami taxi.

- Nowy wygląd po rewitalizacji otrzyma plac Dworcowy. Po całkowitym usunięciu ruchu kołowego stanie się ozdobnym deptakiem połączonym wizualnie oraz funkcyjnie z głównym wejściem do dworca kolejowego. Architektonicznym przedłużeniem Placu Dworcowego będzie ul. 1 Maja. Pojawią się na niej nowe nasadzenia drzew i krzewów, a także 58 miejsc parkingowych i stojaki rowerowe – opisuje Justyna Góźdź z biura prasowego ratusza.