Dyrektor KRUS w Lublinie ma nowego zastępcę. Byli podwładni zarzucają mu złe traktowanie i pytają, dlaczego radny PiS awansował

Pracownicy zwrócili się o pomoc m.in. do Teresy Hałas, posłanki PiS. - Napisali do mnie list, osobiście też przekazywali mi niepokojące sygnały – przyznaje parlamentarzystka.

Sam Henryk Paska mówi, że nie dotarły do niego żadne informacje o skargach na jego pracę. - To, co się teraz dzieje, to efekt niesmacznego zachowania niektórych ludzi, którzy chcą mi zaszkodzić – ocenia. - Mając ponadczteroletnie doświadczenie, ukończone studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy, myślę, że na to stanowisko będę się nadawał – stwierdza.