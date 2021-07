Dzięki 12-letniej Mai jeże w Białej Podlaskiej będą bezpieczne. W mieście postawiono specjalne znaki

Inicjatywa powstała w maju. – Całą rodziną stawiamy na ekologiczny tryb życia. Staramy się uwrażliwiać dzieci na los zwierząt - mówiła pani Katarzyna Romanowska, mama Mai. A wszystko za sprawą 12-latki. – Córka sama zwróciła uwagę na to, że często dochodzi do śmierci jeży pod kołami samochodów i to szczególnie w naszej okolicy. Postanowiła coś z tym zrobić, a ja jej jedynie w tym pomogłam. Córka sama napisała podanie, zaniosła do szkoły. Klasa wraz z nauczycielką bardzo entuzjastycznie podeszli do całego pomysłu. Gdy podanie było podpisane do urzędu zaniósł je tata Mai.