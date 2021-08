Dzielnicowi radni z Rur rozdają pieniądze. Do wzięcia 2 tysiące złotych. Jak je dostać?

- Cel? Zależy nam na budowie lokalnej społeczności, aktywizacji naszych mieszkańców. Integracji wspólnoty najlepiej służą z wydarzenia adresowane dla duże grupy osób np. kulturalne, sportowe czy gry miejskie - mówi Michał Zacz, przewodniczący zarządu dzielnicy Rury.

Rury zdecydowały się wspierać organizacje pozarządowe, które planują organizację takich projektów. Może ono sięgnąć maksymalne 2 tys. zł.

- Do tej pory środki z rezerwy celowej otrzymywane z ratusza przekazywaliśmy na inwestycje infrastrukturalne. Po raz pierwsze zdecydowaliśmy się zarezerwować część pieniędzy na tzw. projekty miękkie – informuje Zacz.

– To ciekawa inicjatywa i liczę na to, że w kolejnych latach będziemy kontynuować współpracę w tym zakresie. Zapraszam organizacje pozarządowe do składania nam swoich propozycji działań – podkreśla Beata Stepaniuk - Kuśmierzak, z-ca prezydenta Lublina.

Łączna pula środków na realizację projektów to 10 tys. zł. - Pomysły organizacji pozarządowych muszą być kierowane do mieszkańców dzielnicy Rury i realizowane na jej terenie. Zadania, które otrzymają grant mają być zrealizowane w terminie do 31 grudnia – precyzuje Izolda Boguta z biura prasowego ratusza.