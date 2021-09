Dzień bez samochodu. W Lublinie będzie można za darmo jeździć autobusami i trolejbusami. „Darmowa godzina” również na rower miejski

W najbliższą środę (22 września) – w „Dniu bez samochodu” - za darmo będzie można podróżować komunikacją miejską. Przy czym nie wszyscy nabędą prawa do bezpłatnych przejazdów. Dotyczy to tylko kierowców, którzy zostawią swoje auto w garażu i zadecydują się dotrzeć do pracy komunikacją zbiorową.

- Ważny dowód rejestracyjny uprawnia do bezpłatnego przejazdu jedną osobę wszystkimi liniami komunikacji miejskiej kursującymi na zlecenie ZTM w Lublinie – informuje Monika Fisz z ZTM Lublin.

„Dzień bez samochodu” zakończy w Lublinie Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu.

Na „prezent” mogą liczyć też użytkownicy roweru miejskiego. Za pierwszą godzinę korzystania z jednośladów dostępnych w ramach systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego nie trzeba będzie płacić.

- W zeszłym sezonie podczas „Dnia bez samochodu”, nasze rowery w całej Polsce zostały wypożyczone blisko 33 tysiące razy – liczymy, że w tym roku jeszcze więcej osób zdecyduje się na pozostawienie samochodu w garażu i skorzysta z darmowej godziny jazdy. Nasi pracownicy również przyłączają się do akcji i tego dnia przyjeżdżają do pracy rowerami – mówi Tomasz Wojtkiewicz, prezes Nextbike Polska.