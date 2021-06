Dzień Dziecka. Felieton redaktora naczelnego „Kuriera Lubelskiego”

Drogie Dzieci,

oddajemy w Wasze ręce specjalne wydanie Kuriera Lubelskiego, przygotowane z myślą o Was przez Waszych rówieśników. Dzisiaj Dzień Dziecka, najradośniejsze, najsłodsze i najbardziej kolorowe święto w roku, dlatego oddaliśmy Wam łamy gazety, żebyście część z niej zredagowały po swojemu.

Dla nas, dorosłych, to okazja, by spojrzeć na świat Waszymi oczami. Dzieci nie liczą czasu, tak jak my, zatem mają go więcej na obserwację świata. I na tym dziecięcym spojrzeniu nam zależało, żebyśmy mogli przypomnieć sobie swoje dzieciństwo, gdy tak jak Wy, każdym dniem zaczynaliśmy życie na nowo. Bez ciężaru dnia wczorajszego. I wydaje mi się, że to się dziś udało.

Dzień Dziecka jest świętem, które w Polsce obchodzimy już prawie od 100 lat, bo pierwszy raz pojawiło się w 1929 roku. Obecnie jest to dzień, gdy otrzymujecie prezenty, którymi obdarowują Was przede wszystkim rodzice, gdy organizowane są dla Was festyny i można jeść bardzo dużo słodyczy. No i w Dzień Dziecka nie trzeba myć nóg! Ale przed wojną było trochę inaczej. Dzień Dziecka obchodziło się we wrześniu, a świętowanie zaczynało się poranną mszą świętą, na którą dzieci szły z mamą i tatą, a później razem szli na lekcje. Rodzice też! To dopiero były lekcje, wyobrażacie sobie mamę przy tablicy odpytywaną z tabliczki mnożenia? Chyba to nie był najlepszy pomysł, dlatego po wojnie zmieniono formułę i rodzice do szkoły chodzą tylko na wywiadówki i nikt ich tam nie przepytuje z matematyki. A Dzień Dziecka obchodzi się w czerwcu, gdy jest ciepło i można pójść na lody.