Dzień rezerwowych Górnika Łęczna i pewna wygrana z KPP Bydgoszcz

– Sportis to przeciwnik, który potrafi sprawić sporo problemów, co było widać nawet w poprzednim sezonie, kiedy ustawił się bardzo głęboko, przez co trudno nam było przebić się przez jego szyki obronne. Teraz też spodziewamy się podobnego stylu gry ze strony rywalek – mówił przed spotkaniem Makarewicz.

Słowa szkoleniowca się potwierdziły, a na dodatek to przyjezdne objęły prowadzenie. W 8. minucie piłkę niefortunnie do własnej bramki skierowała Agata Guściora.

Gospodynie przeważały, miały więcej z gry, ale nic z tego nie wynikało. W 24. min. wydawało się, że Guściora zrehabilitowała się za swój błąd, ale sędzina nie uznała jej gola, dopatrując się pozycji spalonej.

Od razu po zmianie stron Makarewicz dokonał trzech zmian w podstawowym składzie. Jak się później okazało przyniosły one pożądany skutek. W 55. min. do wyrównania doprowadziła jedna z rezerwowych, czyli Oliwia Rapacka. Asystę w tej sytuacji zanotowała inna zmienniczka – Emilia Szymczak.