Dzień św. Krzysztofa. 25 lipca policjanci apelują o rozważną i ostrożną jazdę

Tego dnia policjanci w całym województwie lubelskim przypominają wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, jak ważne jest przestrzeganie przepisów.

Dla kierujących i podróżujących funkcjonariusze przygotowali dekalog kierowcy z wizerunkiem św. Krzysztofa, który wręczają podczas przeprowadzanych kontroli.

- W trosce o nas i o naszych najbliższych, pamiętajmy o stosowaniu się do zasad ruchu drogowego, tak aby zawsze bezpiecznie dotrzeć do celu – apelują do użytkowników ruchu drogowego policjanci.

Dlaczego 25 lipca?

W kalendarzu liturgicznym Kościoła 25 lipca wypada wspomnienie św. Krzysztofa, patrona podróżujących. Według tradycji, św. Krzysztof pochodził z Azji Mniejszej. Tam miał ponieść śmierć męczeńską w połowie III wieku. Jego greckie imię ‑ Christóforos znaczy „noszący Chrystusa”. Przylgnęła do niego legenda, według której przeniósł on przez Jordan dziecko, które okazało się być Jezusem Chrystusem. Ciężar był tak wielki, że Krzysztof obawiał się, czy mu podoła, jednak szczęśliwie dotarł na drugi brzeg. Ten ciężar kojarzymy z chwałą Bożą, która nie przytłacza człowieka, ale pozwala mu odczuć swoją kruchość i grzeszność. Bóg powierza się nam przez miłość, a my musimy znaleźć w sobie tyle wiary i pokory, żeby Go przyjąć i Mu służyć, tak jak św. Krzysztof.