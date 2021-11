Dzień Zaduszny w Lublinie. Śpiewali o śmierci i przemijaniu. V Zaduszkowe Zgromadzenie Śpiewacze na cmentarzu przy ul. Lipowej Łukasz Kaczanowski

To nie był koncert, a wyjątkowa okazja do wspólnego śpiewania pieśni o śmierci i przemijaniu. Dzień Zaduszny na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie to V Zaduszkowe Zgromadzenie Śpiewacze. We wtorkowy wieczór wszyscy chętni mogli dołączyć do grona osób, które w ten sposób obchodzi Zaduszki. Zobacz fotorelację z tego wyjątkowego wydarzenia. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.