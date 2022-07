Dziewczyna z gitarą: Bardzo inspirują mnie podróże [WYWIAD]

Pamiętasz kiedy pierwszy raz sięgnęłaś po gitarę i co Cię do tego skłoniło?

Pamiętam, miałam jakoś dziewięć, może dziesięć lat. Zawsze podobało mi się jak ktoś grał, stąd chęć nauczenia się. Starsza siostra jakoś w tym czasie rozpoczęła przygodę z harcerstwem, w co później i mnie wciągnęła. Dzięki temu że ona kupiła gitarę, mogłam zacząć ćwiczyć i uczyć się grać w domu. Jednak zanim pojawiła się gitara było pianinko, takie małe, na prąd. W końcu udało mi się po wielu prośbach namówić tatę aby mi je odkupił od kolegi mieszkającego po sąsiedzku. Jemu służyło do zabawy, a mi dzięki niemu udało się napisać pierwsze piosenki.

Pierwszą piosenkę napisałaś jeszcze w dzieciństwie mając zaledwie 7 lat. Możesz nam zdradzić o czym była?

Cóż, nie pamiętam niestety jej słów. Pamiętam że była to piosenka o miłości, ale nie pamiętam czy ta historia była szczęśliwa, choć wydaje mi się że nie do końca. Na pewno utwór był bardziej balladą niż żywiołowym kawałkiem do tańca. Do tej pory mam tak, że potrafię się rozmarzyć i napisać jakiś tekst. Wtedy również tak było.